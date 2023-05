Véronique RIGAUD

Puteaux

Souvenir : Mme Faroux, celle qui m'a tant de fois collée au piquet dans sa classe et qui a eu la bonne idée de prendre sa retraite l'année de mon passage en CM2. Souvenir aussi de mes copains et copines : Manuela G., Armelle V., Louisa C., Philippe D., Jacques B., Stéphanie S. et Corinne, la divine violonniste.