Mulhouse

Je me souviens du prof de dessin, Mr. Simon avec son affro et son accent du Sud! La prof de physique, Mme Riac avec son enorme reveil dans son sac, Mme Winter la prof de francais. Mr. Gruneisen, le prof dánglais avec son eternel blouse grise. Mr. Bruner le prof dállemand qui appelait une cueillere, un cueillere. Et Loulou qui a fait sauter les plombs a létage pour que lón ne puisse pas faire co