Vincent MORIN

Stage de 3e année à la direction commerciale, sur le site web Alcatel Mobile Phone. Au programme : Newsletters et lancement de nouveaux services !

Stage de 4e année à la Direction Commerciale Grands Comptes, service commercial et communication pour les portails web BtoB EDF.

Un an à Paris chez Minolta France service commercial équipements de bureaux. Un secteur ultraconcurrentiel mais formateur pour passer du web pur au commercial.

KONICA MINOLTA FRANCE - Ingénieur commercial (Commercial)

Merignac

Une promo plus tard, et je passe deux ans à Bordeaux chez Konica Minolta France, à bosser entre soleil et vignes. Royal ! Mais l'appel du boulot à la Capitale aura raison de la plage !