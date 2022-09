Vincent RUAUT

c est trop loin ma memoire me fait defaut

trop court a part les parties de billes dans la cour arriere et la salle d etudes apres les cours dans des algecos. je me rappelle que je peignais beaucoup a l epque

Caen

je me souviens que de laure une fille pour qui javais un gros beguin ces parents tenaient le baryton rue du 11 novembre elle etait tombee en patin a roullettes alors qu on rangait un banc et puis de prof heulan qui a eu par la suite quelque problemes.