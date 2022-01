Vladimira SINI

Je n'ai plus aucun nom en mémoire mais je me souviens que j'aimais prêter mes stylos à ma voisine de table et que ce don agissait sur mon plexus solaire.C'est tout.

Toulon

Je me souviens des soeurs Bech,instit de CE1 et CM2, et j'avais peur de leur ressembler en grandissant. J'suis prof. aujourd'hui et j'ai une soeur prof aussi.