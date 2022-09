Wilfried TILLOUX

école Les Pitchounes - Abidjan En fait jusqu'en 1982 car j'ai fait une partie de mon CE1 en France à BRETONNEAU à BLERE et la fin à Haïti.

Cours Alexandre Dumas - Port au prince En pleine période du renversement de J.C. Duvallier, les cours se sont arrêtés quelques mois plus tôt pour cause de guerre et de couvre-feu.

BRETONNEAU - Blere A cheval entre le CM1 et le CM2, j'ai changé 3 fois de pays et d'école en 1 an

GROS BOUQUETS - Libreville Je n'ai passé que 6 mois dans cette école ce qui ne m'a pas empêché d'être premier comme toujours malgré les changements d'écoles, j'ai obtenu mon certificat d'études primaires.

Lycée National Léon M'ba - Libreville Des souvenirs et des souvenirs, des grèves, des bancs trop petits, de l'eau dans les classes quand il pleut et surtout le CDB (camp des boys) à l'arrière de l'établissement.

BLAISE PASCAL - Libreville Première année de fonctionnement de l'école avec des cours le matin ou l'après-midi alternés, et surtout des répétiteurs et non des profs car on faisait les cours par correspondance.

Collège Le Réflessoir - Blere Je suis arrivé en cours d'année, je revenais du Gabon pour cause de grève continue.

Lycée Léonard De Vinci - Amboise

Université François Rabelais : Tours - Tours Plus un passage fantôme, car j'ai travaillé dans une cave coopérative pour me payer à manger de temps en temps (le reste partant en facture qui n'était pas les miennes).

Auto Ecole Forget Formation - Joue les tours CFG de conducteur routier M48

Cned (Formation à Distance) - Tours BTS informatique de gestion Ma passion de départ, comme une lettre à la poste.