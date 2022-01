William ORTS

Millau

69-71 Minime 72-73 Cadet 74 catégorie unique d'age(non renouvelé) 75 3eme catégorie ou C la même année 2eme caté ou B 76 2eme caté ou B + armée 77 2eme caté ou B la même année 1eme caté ou A 78-79 1ere caté ou A 80 descend en 2 ème caté ou B (mariage) 81a 91 2 eme caté ou B Depuis 92 participe régulièr a 2 ou 3 Cyclosportives par an. Total victoires scratch FFC une cinquantaine toutes c