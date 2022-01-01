Willy WANTELET est sur Copains d'avant. Pour le contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
-
Ecole Jean Zay (Vendome)- Vendome 1977 - 1980
-
Collège Jules Ferry- Cambrai 1980 - 1983
-
Lycée Faidherbe- Lille 1984 - 1986
-
Lycée Faidherbe- Lille 1986 - 1989
-
Ecole Nationale Supérieure D'ingénieurs De Génie Chimique- Toulouse 1989 - 1992
A propos
GÃ©nÃ©ral
-
PrÃ©nom Nom :Willy WANTELET
-
Vit Ã :
DOUAI, France
-
NÃ© en :
1968 (54 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
SOUHAITE RETROUVER LES PERSONNES DE 4EME ET 3 EME DE L'EPOQUE 1980/1983
Profession :
CHEF D'ENTREPRISE
Situation familiale :
en union libre
Enfants :
1
Mes goÃ»ts et passions
Voyages
-
Willy WANTELET a reconnu Willy WANTELET sur la photo SUP4
-
Willy WANTELET a reconnu Jean-FranÃ§ois LEGRAND sur la photo 5ème 1
-
Willy WANTELET a reconnu Marcel WANTELET sur la photo Ecole d'Erre
-
Willy WANTELET a reconnu Michel WANTELET sur la photo Ecole d'Erre
-
Willy WANTELET a reconnu BenoÃ®te BLAS sur la photo 5ème 1
-
Willy WANTELET a reconnu Odile SAINT-PIERRE sur la photo 5ème 1
-
Willy WANTELET a reconnu Willy WANTELET sur la photo 5ème 1
-
Willy WANTELET a reconnu Karine WANTELET sur la photo 6eme
-
Willy WANTELET a reconnu Karine WANTELET sur la photo 6e