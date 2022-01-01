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Parcours

Parcours scolaire

A propos

GÃ©nÃ©ral

  • PrÃ©nom Nom :

    Willy WANTELET

  • Vit Ã  :

    DOUAI, France

  • NÃ© en :

    1968 (54 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    SOUHAITE RETROUVER LES PERSONNES DE 4EME ET 3 EME DE L'EPOQUE 1980/1983

  • Profession :

    CHEF D'ENTREPRISE

  • Situation familiale :

    en union libre

  • Enfants :

    1

    • Mes goÃ»ts et passions

    Voyages