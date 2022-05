Xavier CHARPAGNE

FCPRODUCTION - Directeur informatique (Informatique)

Saint maur

Gérant et créateur associé de la société FC production en 1996 (société de services informatique), à partir de 2000 directeur technique de la société et professeur vacataire à l’IUT de l’Indre (36). Cessation d''activité en 2004 pour des raisons budgétaires dû à une mauvaise gestion des stocks. Moralité de mon histoire, toujours faire attention avec qui on s’associe dans une société !!!