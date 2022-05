Xavier CRÉTOT

Ecole Gendarmerie Montargis (Ciga) - Montargis Bleu pendant 2 mois

MICROTEC - Technicien en Maintenance Informatique (Informatique) - Marcon Installation et configuration de matériels et logiciels bureautique Dépannage et assistance aux utilisateurs (suite Office, suite Lotus, Ciel compta) Conception et réalisation: réseau et pages internet

MULTIMEDIA MARKET - Technicien itinérant en Maintenance Micro / Réseau (Informatique) - Sophia antipolis Autonome, gestion des départements: 37, 86, 36, 41, 45, 18 Maintenance constructeurs: HP, Fujistu Siemens, Packard Bell, Acer, Sony, Toshiba Dépannage SAV desktop, laptop, notebook, LCD et plasma

A-novo On-site - Technicien sur Site en Maintenance Multimédia (Technique) - Sophia antipolis Gestion opérationnelle des départements: 72, 41, 28, 61, 49 Maintenance Micro et Vidéo grand compte: HP, Sharp, Philips, Vestel, Optoma Gestion de parc informatique client en régie

Digital Business Solutions - Technicien Expert en Maintenance Multimédia (Informatique) - Sophia antipolis Gestion opérationnelle des départements: 72, 49, 61, 53 Formation et soutien technique des techniciens et prestataires Maintenance constructeur PC / LCD: HP, Sharp, Samsung SAV opérateur ADSL en boucle local: Orange, Neuf/SFR, Bouygues Telecom Prestataire de service pour Osiatis, Infodis, Computacenter et MLS

IDM PC - Gérant (Informatique) - Bouloire Assistance informatique et internet à domicile. idmpc

Apx - Team Leader Déploiement (Informatique) - Rungis APX Le Mans / SPIE Infogérance -- Responsable de la coordination et du pilotage de 24 techniciens pour la réalisation d'un déploiement national de + 10 000 postes sous Windows 7 et Office 2010 Garant du suivi opérationnel de la qualité et du respect de l'ensemble des procédures

ACTION VPC ROUTAGE - Superviseur Exploitation Informatique (Informatique) - La ferte bernard Gestion du parc informatique et des applications métiers Support aux utilisateurs et gestion des sauvegardes de données Traitement de fichier: Mise en forme des bases clients Edition laser : Publipostage, repiquage et Impression couleur

LABOMAINE - Technicien Help Desk (Informatique) - Le mans

SPIE INFOSERVICES - Technicien IT (Informatique) - Arnage Masterisation et déploiement de 350 postes informatiques en Windows 8 pour le CG72 Installation de 200 postes bureautiques et téléphones IP (Alcatel-Lucent) MMA Nantes Sunset

SPIE INFOSERVICES - Coordinateur - Référent Technique (Informatique) - Arnage Cellule de pilotage et de supervision des activités field du Grand Ouest Qualification informatique pour les comptes: MMA, Système U, Macif, ADEME Gestion des incidents et des demandes des utilisateurs et des assistances Planification et dispatch des interventions pour 250 techniciens site - Visual Planning Création, suivi et clôture des tickets d'incidents - outil de ticketing SLX et Siebel Suivi

TIBCO - Chef de projet (Informatique) - Nantes Interlocuteur privilégié des clients Participation aux cycles d’avant-vente Gestion de la rentabilité des projets et du respect des SLA Piloter les engagements contractuels Garant de la qualité, du coût et des délais Mesurer au quotidien l’état d’avancement des projets Assurer le reporting auprès des clients Animation et participation aux Comité de pilotage, Comité de suivi… Coordination des équi