Xavier GUYONVARCH

Paris

EIA : rue Montyon Paris cours théoriques. Cours pratiques vols : Aérodromes Guyancourt LFPR et Toussus Le Noble LFPN instructeur et chef pilote Claude Lassimonne. Qualification montagne le 04/1990 aéroport Colmar LFGA Bell 47 FBXXQ. Qualification vol de nuit 07/1991 aéroport Rennes LFRN All 2 FGHAN Mes instructeurs vols : Claude Lassimonne Dominique Pichon G.C Cellier Christophe Scheirich.