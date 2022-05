Xavier HAURAIX

Apprenti métallier-serrurier, ai fait de la forge, de la métallerie et de la charpente Cap passer a Saint Nazaire.

Saisonnier, au fait de la coupe, du portage de portoirs, et du travail sur Valin

Transport Dubois Nantes - Agent de quai (Administratif)

Carquefou

ai fait du chargement et déchargment de camions (messageriie) et wagons, et demenagement