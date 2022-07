Xavier MEY

De la 9 Eme (Rue Crébillon) à la 4Eme(Rue du Tillot). Tres bon souvenir et grande reconnaissance au Pere ROY, L'abbé Pierre et les autres.

Dole

4eme et 3eme, classe expérimentale de 250 eleves et découverte de la mixité scolaire. Mes plus belles années mais avec des résultats inversement proportionel !!!!