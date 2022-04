Mettre en place le tri sélectif sur l’ensemble des communes Créer un réseau de déchetteries (Marchés Publics) Animer et sensibiliser la population au tri des déchets

Isoroy - Ingénieur HSE France (Technique)

Rungis

Assistance des 6 sites dans leur démarche de mise en place d’un Système de Management de l’Environnement et de la Sécurité Mise en place d’Indicateurs de suivi des Coûts Environnementaux sur 2 sites et réduction de l’impact du Coût Environnementale de respectivement 17% et 29%. Lancement de la rédaction de Dossiers de Demande d’Autorisation d’Exploiter de 3 sites Rédaction des DRPE