Yannick DEWALLES

Hazebrouck

J'ai débuté le rugby grâce a CHRISTIAN LAMARCHE qui était prof d'EPS au collège. J'ai fait benjamins, minimes,cadet, junior et séniors, puis je suis parti à l'armée. Mes souvenirs sont Ludovic(Burghelle), Arnaud (Devynck), Jérôme (Rouselle), Tony (Deblonde), David (Hanoire), Samir (Zeroual) et bien d'autres...On a eu une belle époque et beaucoup de victoire. Souvent en sélection des Flandres