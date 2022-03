Yannick DUMOULIN

SNCF - Cheminot (Production)

DUNKERQUE

Je suis agent circulation (cabine d'aiguillage). Je travaille en 3x8, tous les jours de l'année, (il n'y a pas de dimanche ni de ferié au chemin de fer) J'ai en moyenne 8 à 10 week end par an à consacrer à ma famille ou mes amis, les autres je suis au boulot. Ceci est pour ceux qui se demandent pourquoi on à la retraite plus tôt que dans le privé.