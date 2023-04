Yannick GRAS

Kriss Laure - Employé de service marketing (Marketing)

Saint nazaire

Je suis distributeur de bien être et créateur d emploi et de carrière, je distribue une alimentation complète et équilibrée qui est très efficace pour la perte de poids, pour la forme et la vitalité ou pour l équilibre alimentaire au quotidien et Kriss Laure c est aussi la possibilité d un complément de revenu,d acceder a un metier. Pour plus de renseignements n hésitez pas à me contacter