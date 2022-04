Yannick LACHAISE

Montauban

breveté parachutiste et commando entraînement 1er degré. Très difficile physiquement et psychologiquement. Entraide, humiliation, poussé à bout pour exploiter le meilleur et ne pas craquer. Des sauts de nuit, des sauts sur plan d'eau, et comencer par 4 semaines sans voir un civil. Ca rend pas forcément + intelligent, mais ça nous change pour la vie