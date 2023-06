Yves ACHER

INSTITUTEUR EN CLASSE UNIQUE - SUPPLEANT EVENTUEL (Autre) - La garde au retour de l'armée, sans aucune expérience, classe à 23 élèves de grande section à CM2 ! en remplacement d'une enseignante qui venait de perdre son mari et qui m'a montré durant une matinée comment on faisait la classe, merci, madame ??? dont j'ai oublié le nom. (et tout ça, la première semaine, avec la voiture d'un copain, je dormais dans la classe d'à côté le lundi et le jeudi soir.

INSTITUTEUR EN CLASSE UNIQUE - SUPPLEANT EVENTUEL (Autre) - Fournels plus exactement à Chantejals, depuis Termes il y avait une route de terre, 2 élèves, le poste a fermé après mon passage ! ici aussi je dormais dans la classe.

INSTITUTEUR EN CLASSE UNIQUE - INSTITUTEUR STAGIAIRE (Autre) - Chirac Plus exactement à Volmanières, 6 élèves de grande section, CE1 et CM2. Chauffage au poêle à bois, des élèves qui savaient l'allumer ! Le poste a fermé après mon passage ! décidément !

ECOLE NORMALE - STAGIAIRE (Autre) - Mende 23 stagiaires, on apprenait la pédagogie (en principe) ! le CAP d'instituteur en poche et la titularisation qui va avec.

ECOLE NORMALE - Stagiaire (Autre) - Nevers de bons souvenirs, poursuite des études dans la bonne humeur (vive la fête). Le CAEI en poche, instituteur spécialisé.

Ses Collège Marvejols - EDUCATEUR en INTERNAT puis INSTITUTEUR SPECIALISE (Autre) - Marvejols pendant 6 ans, éducateur en internat. interventions après la classe et le WE. menaces de fermetures de poste, direction Mende.

Instituteur Hôpital De Jour à Mende - Instituteur spécialisé (Autre) - Mende classes à faible effectif, 3 ans au contact de la pédopsychiatrie, j'ai poursuivi mes apprentissages auprès d'enfants différents et avec une équipe d'intervenants spécialisés. (éducatrices, médecins, orthophonistes, assistante sociale, psychologues ... collègues de l'éducation nationale) impression d'en avoir fait le tour et besoin de changements, direction le Valdonnez.

Institut Maria Vincent - Instituteur classe pré-professionnelle (Autre) - Saint etienne du valdonnez 6 années avec des adolescents et des pré-adolescents, en lien avec d'autres professionnels (éducateurs, professeurs d'atelier, personnels de service, administratifs ... ainsi que d'autres collègues de l'éducation nationale.

SEGPA - Instituteur spécialisé (Autre) - Mende 1 an en charge de la classe FP 3 (formation professionnelle 3ème et dernière année) de préparation au CAP. Le souvenir d'une classe dynamique, ouverte, sympa, qui aimait rire et ne rechignait pas à participer malgré les difficultés. Nous avons appris et chanté Brassens entre autres.