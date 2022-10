Yves DROUIN

Creteil

élève de seconde C (c5) en 1969-1970 puis de 1ère B 1970-1971 cercle Hô-Chi-Minh de la JC avant de revenir en Normandie (Dieppe en 71-72 et 72-73) Le lycée St EX m'a ouvert beaucoup d'horizons moi qui venait de ma province (Neufchâtel-en-Bray)! A St Ex j'ai découvert la pop, les Echecs, Brassens, les anars, les maos, et beaucoup d'autres avec des discussions très passionnées et des gens cultivés