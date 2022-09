Yves-Eric DUFOUR

BAILLY COMTE - Responsable qualité production (Production)

Genay

Responsable de du contrôle qualité de l'atelier d'assemblage pièces technique, formation du personnel d'encadrement dans l'optique de la certification ISO 9001 et EAQF, gestion des actions correctives et préventives et des taux de rebut, gestion d'une équipe de 3 personnes