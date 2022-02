Yves FAURE

Restaurant.le Petit Bonneval - Cuisinier (Production) - Perignat les sarlieve apprentissage(3 ans ) avec plusieurs chefs et sous la direction de Mme Dubois-Depailler ,une patronne qui nous a appris les valeurs du travail .......puis les differents stades du metier ..commis..second..chef... jusqu'a mon depart pour l'armee….

Restaurant De L'ergm - Chef de cuisine (Production) - Clermont ferrand en sortant de l'armee, petite experience de cuisine collective.....vite abandonnee !!

Restaurant Le Petit Bonneval - Chef de cuisine (Production) - Perignat les sarlieve retour a la restauration......puis j"ai voulu voir ailleurs ,

Restaurant Le Gergovie - Chef de cuisine (Production) - Perignat les sarlieve je me suis eclate professionnellement pendant 5 ans avec un super patron M BERGAMINI jean marie , qui etait maitre d'hotel et avec lequel j"ai pu faire de la cuisine inventive ......

Boucherie Charcuterie Rene Faure - Boucher-charcutier-traiteur (Production) - Pontgibaud un peu de boucherie charcuterie traiteur pour completer un peu ma formation et faire un petite pause dans la restauration....

Restaurant Le Gergovie - Proprietaire ..chef de cuisine (Production) - Perignat les sarlieve j'ai voulu essayer de voler de mes propres ailes!! au bout de 5 ans de boulot ,nuit et jour,..week-end,..noel,,,ect...et jamais d'argent dans la poche j'abandonne et je vends ....

Restaurant Du Rectorat D'academie - Cuisinier (Production) - Clermont ferrand quelques mois passes avec des gens super M RAFFIN le gerant et M ROCHON le chef de cuisine.

SORESTRA - Chef de production cuisine centrale (Production) - Clermont ferrand organisation des preparations de plats cuisines en liaison froide et mise en barquettes pour etre distribues dans des cafétérias et des entreprises dans la region et dans des villes,PARIS,LYON,ARRAS,etc...et en parallèle organisation de buffets et repas traiteur.une belle experience..

Shr Dde - Chef-gerant (Production) - Clermont ferrand quelques annees passees avec une bonne equipe (mon grand jean paul Deslandes...trop tot decede ) et des clients sympas...

Cafetaria Le Simmer - Chef cuisinier (Production) - Clermont ferrand une experience(mauvaise)de courte duree ! !chez des personnes qui confondaient la restauration collective (150 cts a midi) avec de la dinette !

SHR - Chef-gerant tournant (Production) - Clermont ferrand quelques remplacements dans divers resto du groupe en attendant qu"un poste se libere !!

Shr ..les Montels - Chef-gerant (Production) - Cebazat restaurant inter entreprises..,j'ai passe 9 ans de ma vie ,ou je me suis eclaté,dans un resto tout neuf et bien equipé avec en plus du self, ou on faisait environ 700 couverts jour,on avait 4 salles de direction ou on pouvait faire du "gastro" et de plus on faisait souvent des receptions,buffets ,etc...'j'avais une super equipe ,cuisiniers ,serveuses, plongeurs,legumiers etc...j'ai passe plus de t

Eurest - Chef-gerant (Production) - CLERMONT FERRAND restaurant du conseil general....deux belles annees passees dans un resto sympa,ou je me suis donné a fond pour satisfaire des clients difficiles mais reconnaissant le travail et la qualite de l'equipe.....

Eurest - Chef-gerant (Production) - CEBAZAT retour ! je retrouve le restaurant dans un drole d'etat ......sale..materiel mal entretenu et cassé ..et j'en passe !l'equipe totalement desorientee ,livree a elle meme !!!! au bout de 6 mois avec l'aide de j.m DAUZAT ,et la reprise en main de l'equipe tout est ok ..j'aurai du finir ma carriere ici plutot qu'aller aux" Carmes."..,pour faire plaisir a mes superieurs ;et y laisser la santé..

Eurest - Chef de cuisine (Production) - CLERMONT FERRAND restaurant Michelin chef de cuisine ...environ 1500 couverts au self avec des departs pour des cuisines satellite ,des assiettes froides,des buffets .. tellement de boulot avec pas assez de personnel , qui de plus ne faisaient que passer...en 9 mois j'ai pu rien mettre en place !! ça ete un echec pour moi et j'en suis tombe malade ...le seul point positif c'est que j'ai perdu 10kgs

Eurest - Chef -gerant (Autre) - CLERMONT FERRAND sortant de maladie ,je retourne au resto de la prefecture conseil general ,a la demande du client signataire du contrat ,sinon c'etait l' appel d'offre,pour une autre societe !!, mais l'ambiance est plus pareille,certains membres du personnel ont pris de mauvaises habitudes !et mon superieur,chef de secteur me donne pas la possibilite de debarrasser l'equipe des "nuisibles"dommage !