Yves Georges - A3t2s - Profession libérale (Profession libérale)

Le tour du parc

Je me suis lancé dans la traduction technique (anglais et allemand vers le français) afin de pouvoir travailler chez moi et pouvoir donner à mon épouse atteinte d'une sclérose en plaques devenue très invalidante toute l'attention et tout l'amour dont elle a besoin.