Yves MARTIN

Générali Assurances - Ingénieur du Développement Agences (Commercial)

Saint denis

FINALITE : Recrutement, formation et animation du réseau local d'Agents Généraux d'Assurances; définition et mise en oeuvre des moyens au service du développement rentable de chaque agence tant en IARD (Incendie Accidents Risques Divers) qu'en Assurance Vie (Epargne Prévoyance & Retraite) en déployant la stratégie commerciale et les politiques techniques et qualité de l'entreprise. MISSIONS