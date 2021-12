Yves MORIN

Prix du Tableau d'Honneur avec Félicitations du Conseil de Discipline 1963/1964 (6ème A3) ; Prix d'Honneur de la Ville de Valence 1964/1965 (5ème A4) ; Prix du Tableau d'Honneur et Prix d'Excellence 1965/1966 (4ème B5) ; Prix du Tableau d'Honneur et Prix d'Excellence offert par l'Association Laïque des parents d'élèves 1966/1967 (3ème A3). Brevet d'études du 24/06/1967.

Seconde et première scientifiques (voir photo de classe première C).

Grenoble

Bac C, mention A.B. (voir photo de classe Terminale C). Attestation du 02/07/1970 délivrée par G. Mermier (pour le direct. Académie de Grenoble). Diplôme d'Honneur "Résistance Unie Isère", XXVème Anniversaire de la Libération de Grenoble et du Territoire, délivré par "Résistance Unie Isère" (H. Rolland, J. Rouget et G .Estades).