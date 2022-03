Yves SARTOR

Pau

J'ai fait 4 mois au camps de GER (janvier à avril) et ensuite suis parti à BERNADOTTE au "foyer" pendant 11 mois, j'ai connu le Capitaine HUDOSH,le Lieutenant ZAMBELLI (moniteur largueur à l'ETAP),et d'autres dont je ne me souviens plus des noms.J'ai terminé avec 31 sauts et tireurs d'élite et toujours 2ème classe ! mais j'ai eu 11 mois de colonie de vacances !