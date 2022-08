1 ETOILE MICHELIN Maitre Achini chef de cuisine,un des plus grand maitre de cuisine de l'isere,et de france,la personne qui m'a donné le gout de faire de la vrai cuisine avec son gendre Gilbert et jaquotte.

j'etais dans une ville de cure a 200 km de francfort a bad kisingen rentré comme chef de partie je sort chef de cuisine, et diplomé de la chaine des rotisseurs internationnale,

realisation conception plan cuisine carte menu recrutement du personnel,fin du projet en cour pour probleme financement....mais des souvenir d'un travail realisé avec une equipe de direction formidable,que j'aimerais revoir....l'hotel est aujourd'hui best-western si une personne de cette equipe me trouve ici ,contactez moi........

Grace aux moyens financiers du PDG du Casablanca,et le soutien de Madame Picoche consule de france,et monsieur perrin,ambassadeur de france,je realise un petit restaurant a l'interrieur de l'institut français avec salon de thé et reception.je realise la reception pour la patrouille de france et les suives pendant trois jours en exebition aerienne.

creation d'un deuxieme restaurant,sur le theme de l'amerique et la france sous la direction de monsieur PETROSSIAN de paris roi du caviar en france

Annecy

je travaille dans la plus grosse entreprise de poissonnerie de gros ,de la haute-savoie.Je suis formé par le patron a toutes les fonctions de l'entreprise avec comme objectif un poste important a grosses responsabilités.nouveau metier,nouveau tournant dans ma carriere pro......je me regale surtout du coté relation clients,commerciale et recherche nouveaux clients.....a suivre