Yvon BEUREL

Laon

Bonjour je recherche des copains qui ont fait leur service militaire a laon et qui ont ete affectés à l'auto ecole (IEC) et ensuite ont été chauffeurs routiers dans ce régiment. vous souvenez vous de la piste d'aviation (je ne me rappelle plus le nom) sur laquelle nous faisions du camion ecole avec les vieux GMC de l'armée américaine..... Merci de me donner de vos nouvelles A +Yvon