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Parcours
Parcours scolaire
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Lyçée De Garçons De Sousse- Sousse 1971 - 1979
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ISG- Tunis 1979 - 1982
Parcours entreprise
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Steg.monastir - CHEF DE SERVICE PRINCIPAL (Administratif)- Monastir 1982 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Abdallah BARKA
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Vit à :
MONASTIR, Tunisie
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Né le :
5 mai 1958 (68 ans)
Ma vie aujourd'hui
Aucune information disponible
Mes goûts et passions
Voyages
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