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  • Steg.monastir  - CHEF DE SERVICE PRINCIPAL (Administratif)

     -  Monastir 1982 - maintenant

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Abdallah BARKA

  • Vit à :

    MONASTIR, Tunisie

  • Né le :

    5 mai 1958 (68 ans)

Ma vie aujourd'hui

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    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Fan de

    Voitures

    Voyages