ECOLE DE GARCON - Tissemsilt Elève: CP1 (62/63) CP2 (63/64) CE1 (64/65 et 65/66) Ah! les premiéres années d'indépendance à VIALAR ! On prenait les biens abandonnés par leurs propriétaires et locataires. Mon papa (1928/2014) n'avait pas osé de peur de la loi les accords d'Evian en tete. Il a pris un appartement refilé par 1 ami et faute de payements de loyers, on a touvé refuge chez mon grand oncle paternel Mamou (1923/1993).

ECOLE MONT RIANT - Alger Elève de CE2 de sept à nov 66. Ah ! le chemin montant de la maison à l'école ! La maison de mon oncle maternel "da laliche" (Ali 1925/1980) est 1 grand appartement au 2 éme étage d'un chiche immeuble à la petite rue René Tlloy. Il nous a donné refuge ici à Alger 5 à 6 mois et à Tassaft en 61/62 1 an environ. Sacré oncle ! Il étais à la SNREPAL et SONATRACH a HYDRA et a embauché mon pere et autres

INSTITUTION ST JOSEPH - Boufarik Elève éxtèrne de CE2 de janvier à juin 67 a l'école Badarachi l'annexe de Saint Joseph; interne: CM1 67/68 et 68/69; demi-pensionnaire: CM2 69/70 avec mon frere en CP1, je rate la 6eme et interne au CM2 1er trimestre puis CFE 70/71: j'ai eu mon CEP. Papa paya fort mes études lui qui était ouvrier à la SAP BOUFARIK et sa diréction à BLIDA ou il trouva notre maison à quelques pas: Cité les Orangers.

Collège Technique - Blida Elève de 1ere année (polyvalent ) en 71/72. Puis en 2 éme et 3 éme année (éléctromécanique) en 72/74 ou j'échou au CAP. M'inscris au cours par coréspondance au fameux CNEG d'Alger 74/79 et abandonne en dec 78 et échoue au brevet en 75 ( l'éxamen s'est passé dans mon CET) et au BAC en 80 (abandonne l'éxamen au 1er jour et ne me présente pas à la 2eme sesssion au lycée ou j'avais raté ma 6éme).

Cfpa De Khemis Miliana - Khemis miliana C'est dans le journal ELMOUDJAHED que j'ai trouvé une annonce pour un staged'éléctricien auto dans ce CFPA, moi qui voulais faire tout aprés une année cloitré chez moi faisant des cours par corréspondance au CNEG en revant de la France et devenir grand écrivain (Ah! la publiçité de l'Ecole de Rédaction de Paris dans la revue Science et vie.) J'ai quitté ce CFPA au bour de deux mois (sept/oct). .

INH - Boumerdes C'est dans EL MOUDJAHED que je vois nom: admis dans une liste d'attente pour etre étudiant en 1ere année (téchnicien supèrieur). J'abondonne les études au bout de moins de 3 mois (oct/dec) pour un stage moins long. Papa n'etait pas content, lui qui révait que je sois à ses cotés à la fin de mes études, au sud dans les champs petroliers et etre fier de moi comme TS ou meme ingénieur. Hélas! PAPA! .

BCL - Beni merad Stagiaire pour devenir OHQ en éléctomécanique du 05/01/76 au 28/02/77 avec un chiche présalaire qui dépasse le SMIG et a débouché directement sur un travail à la SONATRACH au même site, mais à un reclassement que comme OQ et un bon salaire tout de meme par rapport aux travailleurs en général. Ce stage je l'ai trouvé par annonce dans le fameux journal EL MOUJAHED que je continuais à lire en FRANCE.

Cfpa D'el Affroun - El affroun J'avais trouvé ce stage de téchnicien en imprimerie grace au centre d'orientation scolaire de Blida. J'abandonne au bout d'un mois (sept/oct) à cause des reproches de mon pére qui me disait: tu change trop de stages et de boulots! Ainsi je me trouve une année encore à rester à la maison continuant mes reves de France et de grand écrivain. La France j'y suis allé et revenu (81/84), mais écrivain ?

PARIS VIII - Saint denis Etudiant sans BAC (comme il est permit seulement dans cette université de l'ex VINCENNES) et sans papiers (comme il n'est pas permis par l'adminstration, mais permis aupres des profs.) en DEUG de LITTERATURE FRANCAISE de sept à dec 81 ou j'avais abandonné mes études, pour aller à Bordeaux chez ce soigneur de begues que sa femme en apparté m'avait dit que je n'étais pas begue. ....................

Jussieu Paris 7 - Paris Stagiaire dans le cadre de la FORMATION CONTINUE (géstion d'une entreprise artisanale du 19/04/82 au 17/07/82.) (l'intitulé de mon projet était : création d'une librairie de litterature algerienne d'éxpréssion française.). Ce stage je l'ai trouvé à l'ANPE du 17éme à mon retour de Bordeaux, proche de Brive la Gaillarde ou je ne suis pas allé hélas voir la tombe de mon grand pére maternel (1905/79