Montataire

J'étais plutôt garçon manqué et je jouais beaucoup au foot avec les élèves de 4è et de 3ème. J'ai tjrs eu plus de copains que de copines, je sortais bcp (la journée seulement) avec Marc Dupont, JClaude Sellier et un troisième larron donc j'ai oublié le nom mais les garçons doivent le savoir !!!!