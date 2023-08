Du bonheur ! Entre les artistes confirmés et les étudiants en beaux arts, j'étais tout à fait à ma place ! Les papiers, les couleurs... de la poésie pure... jusqu'à l'incendie qui ravageat le vieux magasin : 4 ans de chômage ! Et oui : j'en ai bien profité !

BORDEAUX

Impossible de retourner bosser 7 heures par jour après 4 ans à faire de mon temps ce que je voulais, l'interim m'a paru être une bonne alternative ! Quelques missions sympas pour qui aime le changement... 2 ans et demi sur le tram de bordeaux, de nuit, pour la plus originale et la mieux payée !