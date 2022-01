Agnes LEMOINE

ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES - Villeneuve la garenne

ECOLE PIERRE DE COUBERTIN - Villeneuve la garenne j'ai fait 2 écoles primaire à villeneuve mais je ne suis pas sur des non .j'ai deménagé en 1982 et je n'ai fais que le cp et le ce1. j'y etais avec ma soeur frederique 1 ans plus vielle et mon frère david 1an 1/2 plus jeune . on habitaient dans la zi de villeneuve si vous avez des indications a me donner merci d'avance

Ecole De La Mairie (Les Choux) - Les choux je n'y ai fais que mon CE2 et le prénom de la maitresse était Dominique

Ecole De La Mairie (Boismorand) - Boismorand je n'y ai fais que mon CM1

Maison Familiale D'éducation Et D'orientation - La haye du puits j 'y ai fait ma 4éme 3éme et 2 années de BEP conchylicole je suis la 1 première a l'avoir u après l'ouverture de se BEP. on était 3 dans cette section et on avait les coures de matières générale avec les BEP agricole