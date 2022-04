Alain AESCHELMANN

Apprendre Par Les Arts - Directeur de production (Production)

Toronto

Je m'occupe de recrûter des artistes francophones qui par le biais de leur forme d'art (danse, musique, arts visuels, arts dramatique, etc) peuvent enseigner des concepts de toutes les matières de l'ensignement primaire et secondaire. Avec eux, je travaille à l'élaboration des leçons qui sont téléchargées. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site ltta.ca.