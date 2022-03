Alain CLERC

Mes classes à Besançon au 19° régiment du Génie. Puis après obtention des permis voiture et camion et le grade de cabo-chef, direction le CM 144 à Dole.Affectation au service auto.

Création de B.R.S avec 2 associers, après externalisation chez Bosch télécom. Sous-traitance pour Bosch Télécom et installation systèmes pour notre compte. Mise en oeuvre de systèmes intrusion, vidéo et réalisation de cablages informatiques.

ALLIANCE TELECOM - Technicien télécom (Technique)

Dijon

Installation, mise en service et SAV sur systèmes télécom Bosch, Ténovis, Alcatel, Siemens, Adept et JS Télécom. Installation de systèmes intrusion, vidéo et réalisation de cablages informatiques.