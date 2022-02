ASSOMPTION - Rennes Bon je me souviens être allé dans cette école juste à coté de chez moi suquare pierre merlat mon frere et moi on est pas resté" longtemps dans cette école à curé, on s'est vite fait viré vu que à chacque récréation on se barrait pour aller casser la croute en face chez nous donc fort logicquement on nous àa expédié au glayeull un truc comme çà

ECOLE JEANNE JUGAN - Rennes j'ai passé 2 ans à jeane jugan j'habitait square pierre merlat je prenais toujours le même chemin . mon cinéma s'appelait le jeanne d'arc . et mon terrain de jeux le stade courtemanche

ECOLE PICARDIE - Rennes Bon je me rappel l'école Villejean C et l'école Villejean B y'avait trois écoles à lépoque villejean A B et C je me souviens particulièrement de l'école Villejean C parceque je l'ai vu se construire j'habitais 17 rue du picadrie .je me rappel de mon proff Monsieur MOREL et de sa fille ma copine Claudie merci

CENTRE DE LA PREVALAYE - Rennes je me souviens d'avoir été dans cet établissement tres mauvais souvenir on va dire un bagne pour enfant un centre avec des baraques je me souviens de georges selton je crrois que ja'i revu à Keraoul en 1970

KERAOUL - La roche maurice me souviens de josiane pellen du groupe 5 et surtout d'unn voyage dans le massif central à notre dame de la rouvière et Nimes pleins de choses alors c'était entre l'année 1970 et décembre 1971 classe de jean jacopin