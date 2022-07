France Verte - Préparateur de commandes (Autre) - Alfortville Préparateur de commandes en fromagerie - Activité en chambre froide

Société Générale - Employé de banque (Comptabilité) - SAINT MAUR DES FOSSES Pointage, vérification et recherche d'erreurs sur balances quotidiennes

Ets Barbey - OS Décolleteur puis Tourneur Décolleteur P1 (Production) - Alfortville Fabrication diverses à la chaîne d’objets métalliques tournés, dont des vis d’assemblage de carlingue des avions Concorde

Ets Briscadieu - Aide-peintre en batiment (Production) - Bagnolet Enduits, peintures d'intérieur et papiers peints

Atom Service - Intérimaire (Production) - Alfortville Missions variés basées d'après une capacité d'adaptation et de compréhension naturelles (Serrurerie industrielle, hydraulique, Peinture bâtiment et industrielle, menuiserie de ville, maçonnerie, manutention, mécanique automobile, etc.)

SODEP - Distributeur de prospectus puis chef d'équipe (Production) - Charenton le pont Distribution de prospectus, puis chef d'équipe (4 distributeurs à encadrer)

Garage Simoes - Aide mécanicien (Production) - La varenne saint hilaire Réparation de véhicules de marque Citroën

Garage Atlan - Mécanicien P1 (Autre) - Choisy le roi Réparation de véhicules de marque Daf et Volvo

AGF - Vendeur en assurances-vie (Commercial) - PARIS Vente d'assurances vie au porte à porte

Electrolux - Vendeur Démonstrateur (Commercial) - CHARENTON Vente de matériel électroménager au porte à porte

Comptoir 2000 - Paris Vente et démonstration sur salons internationaux, foires et après-foires de fours à micro-ondes

Editions D'art Alain Helstroffer - Alfortville Fabrication, encadrement et vente de reproductions, de peintures et de lithographies sur foires, galeries marchandes et marchés d'été

Bayard-lebas - Vendeur sur foire (Commercial) - Vigneux sur seine Vente de détartreurs électroniques sur foires et salons internationaux

Vg Electronique - Vendeur (Commercial) - Valenton Vente à domicile et sur foires exposition de systèmes d'alarmes à détection par infra-sons

Symphora - Astrologue-conseil - Conférencier (Profession libérale) - Paris Organisation de salons, d’animations et de séminaires – Participations à TV et Radios (tps partiel) régionales - France – Suisse - Belgique Astrologue conseil - Conférencier - Conseil en entreprises Salons d’hôtels – Palais des Congrès - Centres commerciaux Consultations d’Astrologie en cabinet. Restructuration de personnalités. Conseils en entreprises - sous le pseudo de Alain VALLIERES -

Alain Vallieres - Messanges Sous le pseudo de Alain VALLIÈRES - Écriture d’'une encyclopédie ésotérique de 1400 pages (A4) : cours professionnel d’astrologie, loi d’analogie universelle (symbolisme), conceptualisation de la pensée humaine de l’antiquité à nos jours, résultats personnels de recherches astrologiques

Meditec - Chef d'entreprise - informatique médicale (Profession libérale) - Saint jean de luz Informatisation et formation, et maintenance des paramédicaux (plan SESAME-VITALE). Logiciels INFI et KINE 4000 de chez RMI à Rodez.

Kristal Avenir - Astrologue-Conseil, Conférencier (Profession libérale) - Tosse Consultations, ateliers, animations et conférences sous le pseudo de Alain VALLIERES

Alain Helstroffer - Création d'un site et d'un cours astrologique pro (Informatique) - Messanges Sous le pseudo de Alain VALLIERES. J'en retiens que l'astrologie, discipline d'analogies et de symboles croisés, trop souvent victime d'amalgames, peut apporter beaucoup, pourvu qu'on ne lui demande pas ce pourquoi qu'elle n'est pas faite : Prévoir et non pas prédire..., mieux se connaître, mieux connaitre les autres, donner un meilleur sens à la vie en en comprenant le sens symbolique.

Alain Helstroffer - Développeur informatique (Finance) - Messanges Projet de création sur Excel d’'un logiciel d'’analyse anticipée et de décision boursière en Intraday (dynamique) et multidays (statique). Puis création en 2013 2014 en langage C d'un robot de passages d'ordres automatisés sur le second marché et en intraday. Recherche en analyse boursière, développements, tests et optimisation. Gestion de comptes spéculatifs.