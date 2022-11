Alain RAMETTE

Quillery S.a. - Dessinateur industriel (Technique) - Nanterre

Arcade S.a. - Responsable de chantier (Commercial) - Paris

Elis Plaisir - Chef de zone (Commercial) - Plaisir

Cabinet Villa S.a. - Gestionnaire principal (Commercial) - Paris 3200 lots, 22 immeubles – 450 K€ d’honoraires de base • Gestion courante (suivi administratif et budgétaire) • Gestion technique et terrain • Tenue de conseils syndicaux et d’assemblées générales • Elaboration de procès verbaux • Assistance aux vérifications des comptes des conseils syndicaux • Montage des dossiers travaux • Assistance aux rendez vous d’expertises assurance et judiciaire

Cabinet Deslandes S.a. - Directeur d'agence (Direction générale) - Paris Membre du Comité de Direction 6 groupes de gestion 250 immeubles 1,5 M€ d’honoraires • Gestion administrative et opérationnelle, stabilisation des groupes de gestion • Amélioration de la qualité de service • Abaissement des pertes 8% en 2001,moins de 1% en 2002 • Recherche et développement de nouveaux mandats (63 K€ en 2001 et 73 K€ en 2002). • Mise en place de tableaux de bord et report

Icade A.d.b. - Directeur d'agence (Direction générale) - Paris Membre du Comité de Direction Délégation de représentation 403 immeubles - 30400 lots - CA : 4.2 M€ HT d’honoraires de base - 37 collaborateurs contrôlant 53% du chiffre d’affaires dans sa partie opérationnelle • Direction de la gestion administrative • Direction et organisation de la gestion humaine • Direction et organisation de la gestion technique • Suivi administratif • Contrôle

Icade A.d.b. - Directeur du developpement IDF (Direction générale) - Paris Membre du Comité de Direction Délégation de représentation • Analyse, élaboration, adaptation et mise en œuvre des stratégies de développement commercial sur les structures syndic de l’Ile de France • Mise en œuvre d’un process « traitement des prospects » • Analyse des besoins clients, formalisation des propositions, suivi de l’entrée en gestion des mandats

Icade A.d.b. - Directeur Métier IDF (Direction générale) - Paris Membre du Comité de Direction Délégation pouvoir et de signature 650 immeubles ; 60 000 lots; CA: 12 M€ HT. 77 collaborateurs Tuteur et Maitre de stage des alternances et stagiaires en Ile de France Jury examens "Bachelor" et "Mastère" - Institut International de l'Immobilier, Paris - Université Léonard de Vinci, La Défense