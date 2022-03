Alain TÃ‰NOT

Chaudronnerie : travail à la chaine, travail au temps passé, travail sur prototype {PL17-24bt et 24ct} et sur 2cv Citroën

Chaudronnier traceur et soudeur dans les radiateurs de voitures

Chaudronnier dans la tolerie de précision (pour IBM, BULL SINTRA etc..)

P3.4 en tolerie de précion (BULL, SINTRA, etc..) Responsable des OS sur machines outils

affecté dans les entreprises suivantes: SEIV de Peyrolles en provence, STAC Manosque, CEA de Cadarache dans l'atelier Bt 108, etc..

SPGP - Cadre administratif (Administratif)

Le puy sainte reparade

Service chaudronnerie et mécanique de précision : Responsable Assurance Qualité (RAQ). Démarchage des nouvelles affaires. Travaux pour le nucleaire de Cadarache (et toutes les centrales Francaises PWR), Technicatome (Toulon , Cherbourg), JET, Tore Supra, Saclay, Comex, etc..