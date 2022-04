Albert ARCELON

CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX - Maitre Ouvrier Sécuté Incendie (Technique)

Roubaix

J'ai été chargé de sécurité de janvier 1985 à Mai 1995 , pendant dix ans j'ai vérifié seul plus de 1000 extincteurs et j'ai formé , à la manipulation des différents extincteurs plus de 3000 personnels tout grades confondus, Directeurs y compris.