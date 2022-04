Alberto DELOGU

Premiers pas dans la radio... Je faisais le standard jeu sur l'antenne nationale de Fun Radio avec l'animateur du 16h-20h qui de temps en temps me faisait parler au micro. J'ai également assuré la réalisation de quelques émissions.

Radio Altitude est une radio saisonnière située à Auron, une station de montagne dans les Alpes Maritimes près de Nice. J'ai assuré la saison hiver 2000 - 2001 qui a duré près de 7 mois. Concernant mes fonctions, elles étaient multiples puisque j'assurais l'animation de 3 émissions par jour, puis l'enregistrement et la production des pubs ainsi que toute la programmation musicale.

RADIO JEUNESSE - Animateur Radio

Ottawa

En 2001, Radio Canada en collaboration avec Radio France / le Mouv' recrutait 70 jeunes francophones pour animer "Radio Jeunesse", une radio temporaire. Retransmise depuis Ottawa et dans tout le Canada, elle a permis de promouvoir les Jeux de la Francophonie et le sommet pour la Francophonie. J'animais le morning de 6h00 à 10h30 et le 18h à 20h où je faisais découvrir un artiste francophone.