Xavier MICHEL

Deux semaines pour découvrir Reykjavík et faire le tour de l'islande ! superbes paysages très minéraux, superbes cascades et glaciers. Et presque pas de touriste ! Le top.

Deux semaines au Quebec, avec un petit road trip de Montréal à Quebec, Nous avons même pu voir une baleine, des cabanes en rondins au fond des bois et un castor sauvage ! Avec en prime les plaisir de retrouver un ex étudiant à Grenoble, rentré à Montréal .après la fin de ses études.

Reykjavik

Une semaine de concerts gratuits et payants dans les pubs de la ville, une bon moyen ee découvrir des lieux et des groupes islandais (et pas que). Bon période pour admirer les Aurores Boréales ! Superbes ! Et même en bonus, une petite escapade à Vìk pour admirer ses pages et des orgues basaltiques que je n'avais pas pu voir l'an dernier pour cause de tempête sur la cote sud.