Alexandra BARONI

J'étais avec deux professeurs durant toute cette scolarité (mme Villagos et mr Ichard). Douée en orthographe et représentation théâtrale, mes deux principaux atouts qui m'ont fait avancés.

en section générale avec option espagnol et anglais

Castres

de la seconde à la première: en sciences économies et sociales (SES et ES) avec option espagnol et anglais, ma deuxième première jusqu'en terminale en section STG marketing avec option espagnol