j'étais élève en CAP et je me souviens d'un élève qui était décédé en plein milieu d'année, nous avions été à l'enterrement avec toute la classe ainsi que notre prof de français

Paris

je suis arrivée à Paris en dernière année de BEP et ensuite j'ai fait deux ans de BAC pro que j'ai eu en juin 92. Et je me souviens de mon prof de Compta c'était Mr TIJOUX (en BEP) et une prof de communication avec des lunettes noires (désolée je ne me souviens plus de son nom).