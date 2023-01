ECOLE JEAN ZAY - Les mureaux Seuls souvenirs de cette période, la cantine et la confection des cadeaux pour la fête des mères et des pères

ECOLE MATERNELLE - Villennes sur seine Ecole Maternelle des Sables : J'ai adoré les siestes, et c'est là où pour la première fois (la première??? je voulais dire également l'unique fois) que je voyais et je touchais la "zezette" d'une fille à la cour de récré. On était plusieurs et cela m'avait marqué car nos parents avaient été convoqués pour ça. Du coup leur éducation a bien marché, je ne touche plus une femme depuis ce temps.

ECOLE DE BRETEUIL - Villennes sur seine Du CP au CE1-CE2, bons souvenirs avec les parties de billes et des moins bons comme ce mercredi matin où il flotte et ma mère qui m'envoie a l'ecole, j'avais beau lui dire que y a pas ecole. Pour eviter la trempe j'y vais, j'attends tres longtemps devant l'ecole et je rentre sous la pluie : trempé. Entretemps ma mère avait pris conscience de sa bévue. TREMPÉ......

ECOLE DENIS DIDEROT - Saint maur des fosses CE2 À CM2, l'époque de l'escrime et du mensonge, je faisais croire que je connaissais les multiplications, j'avais pas eu le temps de l'apprendre à mon ancienne école : Lors d'un controle j'ai voulu tricher, ma voisine m'a dénoncé et j'etais bien obligé de dire la vérité : La honte de la classe.

Collège Pierre De Ronsard - Saint maur des fosses 6eme - milieu de 4eme. Bonne période avec un super redoublement en 5eme, pour ma deuxième 5e, j'étais l'un des élèves à battre pour certains, malheureusement j'ai pas de souvenirs marquants de cette période. A part le surnom de phasme qu'on m'avait donné à l'époque.

Collège Lamartine - Houilles fin de 4eme - 3eme. Le summum. Mes plus grands souvenirs avec des camarades extras. La classe la plus barrée de tous les temps, avec une course mémorable entre des élèves et un prof de physique pendant un controle. De super moments avec une sacrée bande. Hand, filles et Films pornos....le début de la déchéance.

Collège Jean Jaurès - Poissy une seule année pour redoubler ma 3eme : Bons souvenirs de certains de mes camarades de classe, cependant celle qui m'aura le plus marqué fut mme Bedoucha (je sais plus trop l'orthographe) physique et voix ambigus, d'ailleurs ma mère l'a eu au téléphone et c'est permis de lui lancer en introduction : "Bonjour Monsieur......"

Lycée Léonard De Vinci - Saint germain en laye la seconde technique : un échec cuisant qui aurait pu m'amener en B et finalement j'ai foiré mon 3eme trimestre direction la G.

Lycée Le Corbusier - Poissy de la 1ere G à la terminale, pas de soucis particulier, je foutais rien et j'avais les résultats, des fois je comprenais même pas les cours et en controle je me tapais des 17/20. ça reste quand même une bonne période. Et il y avait aussi son contraire, cours de soutien de math, où j'expliquais les exercices au tableau (méthode de notre prof pour nous impliquer) et en controle je me tapais 4/20.