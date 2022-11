Alix THUILLIER

Equipe Emploi Insertion - Conseillère en emploi et insertion professionelle (Autre)

Pecquencourt

Aide à la résolution de problèmes à finalité professionnelle posés par des personnes ne fréquentant plus les services publics compétents en matière d’emploi et d’insertion (A.N.P.E., Mission Locale) et gestion administrative de la structure.