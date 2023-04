Amélie MURAD

L3c - Employée de service marketing (Marketing)

Bourg de thizy

. photos chez photographe. . création, suivi et validation des encarts et tags. . création et mise à jour des books et plans techniques. . création plaquettes et PLV pour show room et salons. . création des plans pour showroom et salons à Paris. . mise en place et suivi marchandise au show room et salons à Paris.