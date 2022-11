6ème A3M et 5ème A3 (allemand première langue et latin)

Pontoise

Quand j'étais en 4ème, un élève de 3ème, Eric Fournier, me martyrisait en me traitant de "macaque". Lorsque je l'ai revu quelque 40 ans plus tard, il ne m'a pas reconnu. Aujourd'hui, il aurait du mal à me martyriser... :-)