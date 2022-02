De supers souvenirs avec mes 3 meilleurs amis, Jacques et Amélia avec lesquels je suis toujours en contact et Florence qui restera toujours dans mon coeur.

Les meilleures années de ma vie avec Dominique, Isabelle, Karine et toutes les autres

Montargis

Baccalauréat A2 (lettres et langues). Une première année galère puis 2 années sympa et la dernière super grâce à un certain Fabrice.