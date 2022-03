Argenteuil

Détestant l'école, rejetée par l'enseignante et même certains élèves à cause d'un repli sur soi et d'un fort absentéisme. Mme Chassagne, m'appelait "tête de loup" à cause de mes épis sur la tête, ou bien "lanterne rouge" parce que j'étais souvent classée dernière de la classe. Je lui en ai voulu des années à cause de son mépris! Une cancre rentrée à la Sorbonne malgré tout!!